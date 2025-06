CIVITAVECCHIA – È entrata in vigore questa mattina alle 9 l’ordinanza che impone il divieto di transito per i mezzi con massa complessiva superiore a 7 tonnellate in zona Borgata Aurelia. In particolare riguarda il tratto compreso tra il terzo tronco della strada Mediana e il km 78+000 della via Aurelia Nord, inclusa via Monteverdi e l’accesso alla Borgata Aurelia. Un provvedimento atteso da tempo, soprattutto dai residente del quartiere che chiedevamo maggiore sicurezza.

«Abbiamo lavorato molto per arrivare a questo risultato – ha spiegato il sindaco Marco Piendibene – soprattutto nell’interlocuzione con Anas: alla fine dopo quasi un anno siamo riusciti ad emettere questa ordinanza, garantendo una risposta concreta a quei residenti esasperati dal traffico pesante che attraversava il quartiere causando rumori, vibrazioni, usura dell’asfalto e problemi di sicurezza».

L’ordinanza stabilisce percorsi alternativi obbligatori per i mezzi pesanti, come la bretella per l’interporto e l’accesso diretto al porto tramite via Molinari e il Varco Nord. Restano esclusi dal divieto gli autobus del trasporto pubblico e i veicoli autorizzati caso per caso dalla Polizia Locale. «Andando a verificare il percorso, questa era una scorciatoia di poche centinaia di metri. In questo senso risulta strategica, via Tirso – ha aggiunto il Sindaco –snodo fondamentale anche in futuro, quando procederemo con la realizzazione della terza uscita autostradale, Civitavecchia Est, alla quale stiamo già lavorando con Autostrade per l’Italia, proprio per alleggerire la città dal traffico veicolare, in questo caso ad esempio di Ncc e taxi».

Tre cartelli da chi proviene da Tarquinia, per avvisare del divieto, altri alla rotonda che dalla Scaglia porta in direzione Tarquinia, e poi alla rotonda in zona industriale, che obbliga di fatto i tir a percorrere solo il tunnel. Una tolleranza di una settimana circa, da parte della Polizia locale, poi inizieranno a scattare le sanzioni, con la prospettiva futura di installare della telecamere; progetto che però rientra in quello più ampio di videocontrollo del territorio, anche nell’ottica dell’introduzione della Ztl gialla.

«Un lavoro di squadra importante, quello dietro l’ordinanza – ha quindi aggiunto l’assessore ai Lavori Pubblici Patrizio Scilipoti – per noi Borgata Aurelia è un quartiere importante e continueremo a lavorare per riqualificarlo e migliorarlo, attingendo ad esempio ai fondi della Regione Lazio per i centri storici, rifacendo le strade e sistemando l’illuminazione pubblica, ma anche realizzando il truck park in zona industriale, area a servizio dei camionisti che avranno a disposizione un posto dove potersi fermare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA