Tragedia oggi al Paradiso dove Fabio Caroli, noto agente immobiliare fondatore del giornale di annunci “L’occasione”, è stato trovato privo di vita.

L’uomo 69 anni era riverso sulla scale di una palazzina di via Monfalcone dove abitava, colto da un malore che non gli ha lasciato scampo. A fare la scoperta altri inquilini del palazzo che hanno dato l’allarme. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. I sanitari, quindi, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Originario di Roma, da anni viveva nella Tuscia. Per la sua attività professionale era molto conosciuto. Nei mesi scorsi era stato colpito da un grave lutto: ad aprile era morta sua moglie, Alessandra Cei.