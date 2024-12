Bonifica ordigno bellico rinvenuto in via Alcide De Gasperi: le misure anti-sciacallaggio tra le tematiche affrontate e discusse durante la riunione del Comitato di ordine pubblico e sicurezza tenutosi questa mattina in Prefettura. Tra i provvedimenti previsti, individuati e concordati in collaborazione con le forze dell'ordine per il prossimo 7 maggio, rientra l'utilizzo di almeno cinque droni per la sorveglianza dell'intera area rossa. Gli stessi sorvoleranno continuamente l'intera zona evacuata e in caso di avvistamenti o movimenti sospetti scatteranno immediatamente interventi da parte delle forze dell'ordine.

Si ricorda che tutti gli aggiornamenti sono consultabili sulla home page del sito istituzionale del Comune di Viterbo (www.comune.viterbo.it), nell'apposita sezione informativa. Nella sezione è possibile consultare tutte le informazioni ufficiali veicolate dal Comune di Viterbo, di concerto con la Prefettura, riguardanti il ritrovamento dell’ordigno bellico. Gli stessi aggiornamenti ufficiali sono consultabili sulla pagina istituzionale Facebook Comune di Viterbo Informa.