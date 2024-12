Morto da mesi e nessuno se ne accorge. Il dramma della solitudine si è consumato in un appartamento del centro storico. Il corpo senza vita di Tullio Orsini, 70enne, è stato trovato ieri pomeriggio nell’abitazione di via Saffi 23 in cui l’uomo viveva da tempo.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio quando un vicino, avvertendo un forte odore provenire dall’appartamento accanto ha chiamato le forze dell’ordine.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, gli agenti della squadra volante e quelli della polizia scientifica .

Purtroppo per l’uomo non c’era nulla da fare. E’ stato trovato, vestito, in camera da letto in avanzato stato di decomposizione.

Nessun dubbio sul fatto che sia morto per cause naturali. Secondo i primi accertamenti potrebbe essere deceduto da almeno un paio di mesi.

L’uomo viveva da solo e in questo periodo nessun parente si sarebbe messo in contatto con lui.