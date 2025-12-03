Una donna di 75 anni è stata investita questa mattina in via Istria. L’incidente è avvenuto intorno alle 11.

Per cause che sono ancora in corso d’accertamento la donna sarebbe stata urtata dallo specchietto di un’auto condotta da una 60enne.

L’urto ha fatto perdere l’equilibrio all’anziana che cadendo ha battuto il viso a terra. Secondo quanto si è appreso, la 75enne avrebbe riportato ferite al volto con una copiosa perdita di sangue dal naso ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna in ospedale.

Presenti anche una pattuglia della polizia locale che ha effettuato i rilievi del caso volti ad accertare l’esatta dinamica dell’incidente.

Sul posto sono giunti in supporto anche gli agenti della polizia di Stato.