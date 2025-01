Controlli della Questura di Viterbo nei locali notturni del capoluogo e della provincia. Misura da parte della polizia per assicurare il rispetto della normativa vigente in materia nonché per garantire la sicurezza degli avventori e dei cittadini

Nello scorso weekend, con il supporto di personale dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Viterbo, sono stati effettuati diversi controlli. Gli agenti hanno proceduto all’identificazione di tutte le persone presenti tra dipendenti e avventori, verificando eventuali precedenti di polizia degli stessi o situazioni limitative della loro libertà, accertando la regolarità della posizione sul territorio nazionale per quelli stranieri e controllando il rispetto delle prescrizioni della licenza di esercizio e della normativa di settore.

In particolare, in un locale della provincia viterbese è stata riscontrata la mancata sottoposizione del personale dipendente del night club da parte del datore di lavoro ai corsi previsti per assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza. Pertanto al responsabile è stato contestato quanto indicato nell’articolo 37 comma 1 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 che prevede quale sanzione al successivo articolo 55 comma 5 l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.709 a 7.404 euro.