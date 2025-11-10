Nel fine settimana il questore di Viterbo ha disposto servizi straordinari di controllo del territorio che si sono aggiunti all’ordinaria attività garantita quotidianamente nell’arco delle 24 ore dalle pattuglie della squadra volante dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico.

Particolare attenzione, come detto, è stata dedicata ai quartieri più sensibili della città, quali le zone di San Faustino e del Sacrario, anche con l’ausilio di equipaggi della polizia stradale di Viterbo e del Reparto prevenzione crimine di Roma.

È stata garantita una vigilanza dinamica della zona e sono stati effettuati diversi posti di controllo.

Complessivamente, gli agenti hanno controllato oltre 300 persone. Tra loro anche numerose con precedenti di polizia e oltre 50 cittadini extracomunitari.

Sono stati controllati anche 130 veicoli, nonché elevate sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada.