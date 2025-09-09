I carabinieri di Viterbo hanno consegnato i numeri speciali della Rassegna dell’Arma, intitolati “I carabinieri del 1944 - Il Regno d’Italia” e “I carabinieri del 1944”, all’Archivio di Stato e all’Associazione nazionale carabinieri di Viterbo.

Questa iniziativa di distribuzione della Rassegna dell’Arma si inserisce nel più ampio impegno dei carabinieri per la salvaguardia della memoria storica e la promozione della cultura, con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alla conoscenza del passato e all’importanza della legalità e del sacrificio.

Con questo gesto, i carabinieri riaffermano il loro ruolo non solo come garanti della sicurezza, ma anche come custodi della storia e della cultura nazionale.