Pienone ieri sera per la prima cena dei Facchini in piazza San Lorenzo. Tantissima gente non ha voluto mancare al primo appuntamento di una tradizione che dà l’avvio alle celebrazioni per Santa Rosa. Un appuntamento all’insegna della solidarietà. I fondi raccolti, infatti, saranno devoluti, come ogni anno, alla casa famiglia di Pianoscarano, l’associazione Campo delle rose e altre associazioni di volontariato del territorio. Tante anche le autorità presenti: dal prefetto Cananà al consigliere regionale Daniele Sabatini accompagnato dal consigliere Enit Sandro Pappalardo, passando per la sindaca Frontini, gli assessori e quasi tutti i consiglieri comunali.

Quella di quest’anno è un’edizione particolare visto che cade nel 45esimo anniversario della nascita del Sodalizio dei Facchini.

Il presidente, Massimo Mecarini, ha sottolineato come: “vedere tutte queste persone insieme in allegria ci riempie il cuore d’orgoglio e ci motiva a dare come sempre il massimo”.