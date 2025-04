È stata sequestrata dalla polizia municipale di Viterbo una delle auto che sono rimaste coinvolte nell’incidente che si è verificato ieri lungo la Cassia Cimina.

Quattro in tutto i mezzi coinvolti, due i feriti.

Nel pomeriggio del 25 aprile, infatti, due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso d’accertamento ma nell’incidente sono rimaste coinvolte anche altre due vetture.

Nell’impatto due persone sono rimaste ferite e soccorse dai sanitari del 118 ma le loro condizioni, fortunatamente, non sono gravi.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale per i rilievi del caso.

E proprio durante gli accertamenti è emerso che una delle auto coinvolte nel sinistro era priva di copertura assicurativa. Per questo è scattato il sequestro del mezzo.

Per consentire i soccorsi, gli accertamenti, la rimozione dei mezzi incidentati e la pulizia della carreggiata dai detriti l a circolazione sulla Cimina è rimasta bloccata.