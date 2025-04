Due persone sono rimaste ferite in un frontale sulla Cassia Cimina, nel territorio comunale di Viterbo, in cui sono rimaste coinvolte quattro auto.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi.

Per cause in corso d’accertamento due vetture si sono scontrate frontalmente per poi coinvolgere nell’incidente altre due automobili.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso i due feriti.

Secondo quanto si è potuto apprendere, per fortuna, le loro condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto è intervenuta anche la polizia locale che ha effettuato i rilievi del caso volti a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e ha gestito la viabilità .

La strada, infatti, è rimasta bloccata per il tempo necessario agli accertamenti, alla rimozione delle auto e alla pulizia del manto stradale dai detriti.