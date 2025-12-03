Caos ieri mattina negli uffici comunali dell’anagrafe di via Garbini dove alcuni cittadini sono arrivati a chiamare la polizia.

L’ufficio, è aperto nei giorni di lunedì, mercolerdì e venerdì, dalle 9 alle 12. Pare che ieri mattina ci sia stata diversa gente in fila e un solo dipendente allo sportello a sbrigare le pratiche.

Sta di fatto che, con l’approssimarsi dell’orario di chiusura, i presenti sarebbero stati inviati ad andare via dicendo che l’appuntamento era a numero chiuso.

I cittadini in fila, al contrario, hanno fatto osservare che l’ingresso e quindi anche l’appuntamento era libero. Sta di fatto che alle 12, alla chiusura dello sportello al pubblico, gli animi di chi era in fila e non è riuscito a sbrigare le proprie pratiche si sono accesi. Qualcuno ha richiesto l’intervento della polizia. Sul posto è giunta una pattuglia della squadra volante che ha identificato i presenti e riportato la calma. Si vedrà nei prossimi giorni se l’episodio avrà conseguenze o meno.