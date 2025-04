Incidente questa mattina in superstrada dove due auto si sono scontrate dopo che un camion dei rifiuti ha perso diversi sacchi d’immondizia.

È accaduto intorno alle 9 all’altezza del chilometro 55, nei pressi del bivio di Bagnaia-Montefiascone, in direzione Viterbo.

Per cause ancora in corso d’accertamento, un camion dei rifiuti ha improvvisamente perso parte del proprio carico, riversando sulla carreggiata numerosi sacchi di immondizia contenenti plastica.

Un fatto che ha colto di sorpresa gli automobilisti che lo seguivano. Stando a una prima ricostruzione, è accaduto quindi che un’auto, nel tentativo di evitare uno dei sacchi finiti sull’asfalto, ha frenato bruscamente.

Un’altra vettura che sopraggiungeva non è riuscita a evitare l’impatto, centrando in pieno la macchina davanti. Si sono registrati subito dei rallentamenti alla circolazione stradale mentre sul posto si sono portati gli agenti della polizia stradale, che ha effettuato i rilievi necessari per chiarire la dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità. Presente anche il personale Anas, che ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area e alla rimozione dei rifiuti dalla strada.

Per circa un’ora la carreggiata è rimasta parzialmente chiusa, causando disagi alla circolazione. Fortunatamente non si è registrato alcun ferito.