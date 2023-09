E’ ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Belcolle il conducente di un camion compattatore coinvolto ieri in un incidente.

Il mezzo della spazzatura intorno alle 9, mentre percorreva la strada Teverina in località Acquarossa, per cause in corso d’accertamento, ha perso il controllo ribaltandosi.

Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Viterbo che, prima hanno estratto il conducente, poi hanno rimosso il mezzo con l’ausilio dell’autogru. L’uomo è stato affidato alle cure del 118 che lo hanno trasportato in ospedale in codice rosso.

Sul posto presente anche la polizia locale per effettuare i rilievi del caso.

Il traffico nella zona ha subito inevitabili rallentamenti per consentire i soccorsi e rilievi.