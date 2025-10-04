La Provincia ha consegnato la civica benemerenza a un centinaio di donatori Avis. Quella di ieri è stata una giornata di celebrazione e riconoscimento per tutti quei donatori dell’associazione, già insigniti della benemerenza in oro Avis.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’amministrazione provinciale di Viterbo, prevede la consegna della civica benemerenza della Provincia come segno di gratitudine per l’impegno, l’altruismo e la generosità dimostrati a favore dei cittadini della nostra comunità.

Questi donatori, che hanno raggiunto traguardi significativi di 50 donazioni, oppure 40 donazioni con almeno 20 anni di iscrizione ad Avis, hanno contribuito in maniera determinante a salvare vite umane e a migliorare la salute di chi si trova in situazioni di necessità.

Alla cerimonia presieduta dal presidente Romoli, hanno preso parte le autorità civili, militari e religiose, i sindaci e i presidenti delle sezioni comunali Avis della Provincia di Viterbo, insieme ai donatori e alle loro famiglie. Il presidente dell’Avis provinciale di Viterbo, Luigi Ottavio Mechelli, ha espresso un particolare ringraziamento al presidente della Provincia, Alessandro Romoli, «per l’attenzione, la sensibilità e la vicinanza dimostrate nei confronti dei donatori della nostra Provincia, uomini e donne che con il loro gesto di solidarietà donano tempo, energia e sangue per il bene altrui».