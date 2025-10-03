Il buongiorno ai lettori lo porge la bellissima Aurora Zavaglia che oggi compie 16 anni. “Oggi è il compleanno di una persona speciale. Non te lo aspettavi vero? Compie 16 anni una ragazza che sorride sempre, che è sempre presente e soprattutto è una amica unica! Auguri biondina!!! Da me che ti voglio tanto bene!!!”.

La piccola Sophia Elena Marucci oggi compie 8 anni. Un mondo di auguri dalla mamma Luana, dal papà Fabio, dal fratellino Marco, dai famigliari, dagli amici e da tutta la nostra redazione.

Oggi festeggia il suo onomastico Francesco Lancia, vecchio leone della musica jazz, che nonostante la salute nn ottimale continua a strabiliare i suoi seguaci. Un mondo di auguri da tutti i suoi familiari, da tutti gli amici più cari e soprattutto dal Nomadi fans club "Le strade", e, dulcis in fundo, dalla dottoressa Grande, la professoressa Cristina e il suo fratellino adottivo Nicola. “Sei veramente una persona straordinaria nonostante il carattere delle volte molto rude. Ti auguriamo tanta serenità e salute”.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna è creativa e cresce fra le stelle dei Pesci, e…

L’Ariete si ferma un minuto e osserva le azioni passate. Si mette al servizio degli altri e si scioglie per ricominciare.

Il Toro si associa con gruppi diversi. Insieme si progetta l’affare e si applaude al fare comune.

I Gemelli nella carriera accendono un dato. Appaiono fieri e convincono gli astanti, e scelgono fermando i pensieri.

Il Granchio si espande e conosce i confini del cielo. Lontano trova risposte e col distante chiacchiera e scrive.

Il Leone cambia il paesaggio e genera idee diverse. Lascia che passi l’istinto e trasforma il tempo che viene.

La Vergine si abbraccia col partner e coi soci trova l’accordo. Nei rapporti si esalta la Luna: ogni cosa è il riflesso di se.

La Bilancia vince al lavoro e conquista meriti e lodi. Con ordine e disciplina cura l’agenda e sana anche il corpo.

Lo Scorpione esulta e gioisce. È la Luna più allegra dell’anno. Passioni e atti creativi e il cielo brinda ed applaude.

Il Sagittario riempie le stanze e la casa è il capitolo del giorno. La famiglia vibra di vita e la storia ingrana la marcia.

Il Capricorno incontra i fratelli e tanti sono i messaggi. Incontri e squilli costanti e si comprende che stare insieme è importante.

L’Acquario vive grandi emozioni e i guadagni sono importanti. Belli, e si sentono forti, e conquistano prede e bottino.

I Pesci sono l’eroe del momento e si prendono le luci migliori. Protagonisti e in alto su tutti appaiono in scena e fanno l’inchino.

