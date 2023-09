E’ stata dichiarata inagibile la palazzina di via del Massaro interessata venerdì dal cedimento di una parte del tetto.

Secondo quanto si è appreso, durante i lavori di copertura dell’edificio da parte di una ditta, è stata scoperto un sospetto avvallamento nella parte strutturale del tetto.

Sono intervenuti quindi i vigili del fuoco che con la squadra speleo-alpino-fluviale che hanno effettuato un sopralluogo e hanno così accertato che effettivamente la zona era fortemente danneggiata.

In via precauzionale è stata dichiarata la non fruibilità di tutta la palazzina a tre piani. Sul posto sono intervenuti anche la polizia locale che i tecnici comunali.