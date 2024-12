Momenti di paura questa mattina in piazza Verdi dove un autobus ha preso fuoco. Il mezzo era parcheggiato quando, per cause ancora in corso d’accertamento, si sono sprigionate le fiamme nella parte posteriore. A essere interessato dall’incendio è stato un bus urbano di Francigena. In breve, insieme alle fiamme, si è levata un’alta colonna di fumo. L’autista ha fatto scendere dal mezzo i passeggeri e nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco che prontamente hanno spento le fiamme evitando il peggio.