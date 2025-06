Auto si ribalta e viene abbandonata sui binari. Un treno della linea FL3 in transito la travolge. L’incidente è accaduto questa mattina all’alba a Tobia, nella zona della vecchia stazione della frazione di Viterbo.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto avrebbe cappottato nei pressi del passaggio a livello. Poco dopo, il treno che viaggia da Roma verso Viterbo, l’ha travolta in pieno. L’impatto è stato così violento che la vettura si è accartocciata intorno alla motrice del convoglio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per diverse ore districare le lamiere e liberare la ferrovia dove la circolazione è stata sospesa. Hanno operato la squadra della sede centrale, composta da cinque unità, un mezzo fuoristrada, un mezzo pesante e, in seguito, un ulteriore veicolo di supporto con strumentazioni specifiche per operazioni di questo tipo.

Nessuna persona è stata trovata all’interno dell’auto. Con tutta probabilità dopo il ribaltamento il conducente ed eventuali occupanti si sono allontanati. Non si sa se abbiamo dato l’allarme.

Nessun ferito, fortunatamente, tra i passeggeri del treno.

Sull’accaduto stanno indagando sia la polizia ferroviaria, per quanto riguarda l’aspetto tecnico legato all’impatto, sia la polizia di Stato.

La circolazione ferroviaria è tornata regolare intorno alle 16,30

“Sulla linea Roma – Viterbo, dalle ore 16,30 – ha fatto sapere infatti Rete ferroviaria italiana – la circolazione ferroviaria è tornata regolare tra Vetralla e S. Martino al Cimino dopo un inconveniente alla linea. Effetti sulla mobilità: i treni hanno subito limitazioni di percorso e sostituzione con corse bus”.