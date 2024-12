Brutto incidente stradale questa mattina lungo la strada Teverina all’altezza del bivio per Ferento. Poco dopo le 9 una Volkswagen T-Cross, che procedeva verso Celleno, ha perso il controllo, per cause ancora in corso d’accertamento ed è finita contro il guardrail. L’impatto è stato così violento che il guardrail è entrato all’interno dell’auto. Il conducente, un giovane, è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale. Il ragazzo non sarebbe comunque in gravi condizioni.

Sul posto gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso. Si è trattato di un incidente autonomo.