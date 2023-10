Ieri mattina in via Baracca i carabinieri della Compagnia di Viterbo hanno arrestato per furto aggravato in flagranza un 25enne di origine egiziana. Una pattuglia del Nor, sezione Radiomobile ha fermato il giovane, parrucchiere, in possesso di 70 euro da poco sottratti in laboratorio di una vicina pasticceria, che aveva una porta aperta sulla strada nel corso delle preparazioni mattutine. Contestuali accertamenti, condotti in sinergia con personale della stazione del capoluogo, e supportati da immagini di apparati di videosorveglianza privata, hanno permesso anche il recupero del borsello che conteneva i soldi. I reperti sono stati posti sotto sequestro e affidati ai proprietari, mentre il fermato è stato ristretto agli arresti domiciliari, a disposizione dalla competente autorità giudiziaria viterbese.

Il giovane era già noto ai carabinieri della Stazione perché denunciato a seguito di indagini relative al furto di un cellulare avvenuto in un negozio del centro storico a inizio mese.