A partire da lunedì 19 agosto inizieranno i lavori urgenti di messa in sicurezza e ripristino presso il Monastero di Santa Rosa, in seguito a un crollo segnalato dalla ditta Fiorillo srl alla vigilia di Ferragosto. L’intervento, sebbene non grave, è necessario soprattutto in vista delle celebrazioni previste per il 4 settembre, con un calendario ricco di eventi dal 22 agosto al 15 settembre.

L’ordinanza dirigenziale, pubblicata il 14 agosto, dispone la chiusura al traffico di largo Facchini di Santa Rosa e via Santa Rosa a partire dalle 7 di domani, lunedì, e fino al termine dei lavori. Solo i mezzi della ditta incaricata potranno accedere all’area, con possibili disagi per il traffico cittadino.