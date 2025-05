La polizia ha chiuso un bar del Sacrario per 15 giorni. Il provvedimento è scaturito a seguito di ripetuti interventi della polizia, richiesti per diverse segnalazioni di aggressioni e liti tra avventori del locale con pugni e calci, poi refertati al pronto soccorso dell’ospedale con prognosi per contusioni e fratture. Nell’episodio più grave un uomo è stato colpito con un bicchiere, mentre un altro è stato contravvenzionato per manifesta ubriachezza.

Dall’istruttoria avviata e dai controlli effettuati dagli operatori della polizia amministrativa è stata accertata la violazione della normativa sul rischio dell’abuso di sostanze alcoliche e il mancato rispetto dell’ordinanza comunale in materia di intrattenimenti musicali. Violazioni per le quali sono stati elevati i verbali di contestazione amministrativa.

Considerato che il bar si trova in una zona del centro cittadino teatro nell’ultimo periodo di gravi fatti criminosi, il questore di Viterbo, Luigi Silipo, riconoscendo che questa attività “costituisca un pericolo sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica ha decretato la sospensione dell’attività di pubblico esercizio per 15 giorni”.

"L’adozione del provvedimento – spiega la Questura – risponde alla ratio di produrre un effetto dissuasivo nei confronti di quei soggetti che sono soliti tenere comportamenti violenti o lesivi dell’altrui persona e vengono così avvisati della circostanza che la loro presenza in detto luogo è oggetto di attenzione da parte delle autorità preposte”

La polizia assicura infine che “l’attività di controllo degli esercizi pubblici sarà costantemente posta in essere nell’intera provincia, al fine di verificare il rispetto della normativa specifica e quale attività preventiva sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica”.