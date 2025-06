A una settimana dall’incendio che mercoledì scorso ha divorato un immobile del complesso della facoltà di Agraria, la Procura, il consulente tecnico e i vigili del fuoco sono tornati sul posto per un sopralluogo.

Per circa un’ora la procuratrice facente funzione Paola Conti, l’ingegnere Rodolfo Fugger, consulente nominato dalla Procura, hanno ispezionato l'immobile di via de Lellis in cui erano ospitati gli uffici amministrativi e i laboratori.

Presenti con loro i vigili del fuoco del nucleo investigativo antincendio, gli uomini della squadra mobile della questura e gli ispettori dell’Asl

Il sopralluogo è servito a raccogliere indicazioni e indizi necessari a chiarire le cause dell’incendio e la sua propagazione.

La Procura, come è noto, indaga per incendio colposo e ha aperto un fascicolo contro ignoti.

Questa mattina sul posto era presente anche il rettore, Stefano Ubertini.

Il perito della procura ha due mesi di tempo per redigere la relazione nella quale deve chiarire la dinamica dell’incendio e il rispetto delle norme di sicurezza.

L’attenzione è puntata su una bombola e gli estintori trovati sul tetto da dove è partito il rogo.