A petto nudo e con il volto sporco di sangue, inveisce contro la ragazza e i poliziotti. E’ accaduto domenica mattina quando gli agenti sono intervenuti in via della Palazzina a seguito della segnalazione di un giovane che si aggirava per la strada, inveendo contro la propria ragazza. L’uomo, in evidente stato di agitazione dovuto anche all’abuso di sostanze alcoliche, ha aggredito verbalmente i poliziotti avvicinandosi pericolosamente e cercando di colpirli con un bastone di legno appuntito recuperato dall’autovettura parcheggiata lì vicino. L’atteggiamento minaccioso e violento del ragazzo ha costretto gli agenti ad ammanettarlo e, durante l’intervento, uno di loro ha subito un trauma distorsivo al polso. Il 26enne, con diversi precedenti di polizia, è stato così arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e nei suoi confronti è stata emesso il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Viterbo.