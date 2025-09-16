S. MARINELLA - In occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico, ieri mattina il sindaco Pietro Tidei ha fatto visita alle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio, sia pubbliche che paritarie, portando il saluto e l’augurio dell’amministrazione comunale agli alunni e alle alunne, ai docenti e al personale scolastico. «E’ sempre una grande emozione entrare nelle classi il primo giorno di scuola- ha detto il sindaco - è un momento simbolico che vuole sottolineare la vicinanza del Comune al mondo della scuola, nei giorni in cui bambini e ragazzi ritornano tra i banchi per iniziare un nuovo anno fatto di apprendimento, relazioni e crescita. Il mio pensiero e l’augurio di buon lavoro vanno anche agli insegnanti, ai dirigenti, a tutto il personale scolastico per il loro lavoro insostituibile e prezioso che svolgono nel guidare la crescita dei nostri figli, nel lungo un percorso educativo. Il percorso scolastico è un viaggio che si fa tutti insieme”. Il primo cittadino ha iniziato la visita presso la Scuola Santa Teresa del Bambino Gesù, accolto dalla direttrice Suor Pina. E’ poi proseguito al plesso Vignacce, dove ha salutato i piccoli della Scuola dell’Infanzia e delle prime classi della primaria. E’ seguita la visita alle secondarie di primo grado a Piazzale della Gioventù, dove si è soffermato per scambiare due chiacchiere con i ragazzi e le ragazze più grandi della terza media. Un saluto anche agli alunni della seconda e a quelli della prima, ancora emozionati per il loro secondo giorno di scuola. Dopo avere preso atto di alcuni suggerimenti e segnalazioni da parte dei docenti, il sindaco Tidei si è recato presso la Scuola Montefiore-Pirgus, salutando i bambini e le bambine dell’infanzia e della primaria. Il giro si è poi concluso nella sede dell’ex Scuola Benedettine, dove attualmente vi sono cinque classi della primaria e due dell’infanzia. A loro il sindaco ha dato notizia del proseguimento dei lavori nel plesso di via della Conciliazione e del nuovo plesso a Piazzale della Gioventù, dove le classi saranno trasferite nei prossimi mesi. “I nostri ragazzi e i nostri bambini – ha concluso Tidei - sono tutti in scuole sicure e accoglienti. Nei giorni scorsi abbiamo fatto il punto con i dirigenti scolastici ed i responsabili dei settori dei piccoli interventi di manutenzione, in fase di svolgimento. Il Comune è presente e sempre pronto a intervenire in caso di necessità”.

