ALLUMIERE - Nuova iniziativa del Gruppo Archeologico del Territorio Cerite: appuntamento domenica 23 giugno. L'evento, in collaborazione con la Sagra della Lumaca e con il museo Mak, propone una visita al museo, una imperdibile escursione trekking e il pranzo presso lo stand della Contrada Sant'Antonio.

La lunghezza del percorso è di 5,5 km (circa) tra andata e ritorno, con un dislivello di 400 m e della durata di 4 ore circa. In caso di maltempo l'appuntamento verrà rinviato

L'escursione è di grado facile, ma alcuni tratti sono in forte pendenza e sdrucciolevoli; il percorso è adatto a persone con capacità motorie normali. La visita e l’escursione avverranno con l'espertissima guida di Glauco Stracci (Associazione Odoardo Toti). Alle ore 9 tutti al punto di ritrovo sito davanti al Museo Archeologico Naturalistico Minerario MAK “A.Klitsche De La Grange” in piazza della Repubblica, 29 ad Allumiere; alle 9,15 si svolgerà la visita al museo MAK (biglietto di ingresso a carico del singolo partecipante); a seguire, alle 10,45 circa, prenderà il via l'escursione trekking su sentiero nella Faggetta di Allumiere; si proseguirà sul sentiero delle antiche cave di Allume, Miniera del Moro, Miniera di Santa Barbara (le miniere verrano viste solo dall’esterno).

Alle ore 12 ci sarà il valico di Monte Urbano (600 m slm.) e la sosta break (facoltativa). Alle 12,30 arrivo a La Bianca, precisamente in località Chiesa del Minatore; alle 13 - 14 si farà ritorno all’ingresso della faggeta e i partecipanti potranno degustare le leccornie proposte dalla Sagra della Lumaca con due menù a scelta. pranzo organizzato dalla Contrada S.Antonio con due menù a scelta.

Gli organizzatori ricordano che è assolutamente indispensabile indossare scarpe da trekking o scarponcini da montagna a collo alto, vestiario adatto; sono consigliati bastoncini/stick e almeno 1 litro di acqua a testa.

Sono, inoltre, consigliate giacche a vento e impermeabili in caso di tempo variabile. È obbligatoriaa prenotazione alla Segreteria indicando anche l’opzione menù. In caso di maltempo l’escursione verrà rinviata a data successiva. Per info e prenotazioni telefonare ai numeri 0766571727 o 3923025990

