LADISPOLI - Una delegazione ladispolana in visita al complesso del Foro Italico. L'iniziativa è stata promossa da una partnership Coni, SCAIS, Parathlon e Sport e Salute, il consigliere delegato ai rapporti con le Federazioni, Enti sportivi e Coni, Stefano Fierli che ha reso possibile una mattinata alla volta dello sport come cultura storia e architettura. A testimoniare questa bellissima iniziativa c’erano non solo alcuni giovani di Ladispoli ma soprattutto una rappresentativa del settore giovanile della Ssd Academy Ladispoli calcio. La mattina, grazie alla visita guidata dell’architetto Fabio Bugli, ha dato la possibilità di vedere e apprendere tutti i dettagli di uno dei complessi sportivi più belli e importanti del mondo. Il momento più bello per i bambini è stato calpestare il manto verde e le panchine dello Stadio Olimpico, vivere un sogno. «Lo sport – ha commentato Fierli - è anche e soprattutto cultura e storia!». L’evento ha visto il sostegno anche di ASI, Special Olympics, Sport inclusive e U.N.V.S.

©RIPRODUZIONE RISERVATA