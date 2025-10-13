Sette misure cautelari nei confronti di altrettanti uomini sono state eseguite nel mese dalla polizia di Viterbo nell’ambito del contrasto alla violenza di genere.

Dallo scorso mese di settembre la squadra mobile ha trattato, infatti, numerose denunce per delitti inerenti al “codice rosso” che hanno portato a denunciare all’autorità giudiziaria diverse persone per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate, anche dall’utilizzo di armi.

Nei procedimenti penali instaurati le indagini svolte dagli uomini della sezione reati contro la persona hanno consentito di eseguire sette misure cautelari, di cui tre allontanamenti dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla parte offesa, ulteriori due divieti di avvicinamento con l’applicazione del braccialetto elettronico e due provvedimenti restrittivi agli arresti domiciliari.

Le storie riferite ai poliziotti hanno messo in luce relazioni difficili con episodi continui di violenza nei confronti delle mogli o delle conviventi, spesso anche in presenza dei figli minori.

Le donne, alcune dopo anni di maltrattamenti fisici ed assoggettamenti psicologici, sono riuscite anche con l’aiuto del personale specializzato dei Centri antiviolenza a denunciare i fatti, consentendo così di contrastare concretamente il fenomeno.