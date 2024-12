TARQUINIA - Giornata intensa ieri a Tarquinia per celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’amministrazione comunale, in collaborazione con le scuole e varie realtà e associazioni del territorio, ha organizzato una serie di eventi di sensibilizzazione. Dai fiocchetti rossi esposti dalle attività commerciali del centro storico, all’esposizione in piazza Cavour di opere di artisti locali coordinati dall’associazione italiana città della ceramica Tarquinia, per l’iniziativa “Scarpette rosse in ceramica”. Al cinema Etrusco Arthouse la mattina è stato proiettato il film “Familia”, per gli studenti delle quinte superiori, con l’intervento a cura del centro di ascolto psicologico e assistenza legale “Rondini” dell’associazione Semi di Pace.

Nella sala consiliare del palazzo comunale, dalle 16,45, si è poi svolto il convegno dal titolo “Codice rosso – Applicazioni pratiche, uso degli strumenti informatici, profili socio-culturali e prospettive di miglioramento”, organizzato dal Lions Club Tarquinia, con la collaborazione della Camera penale di Civitavecchia “Attilio Bandiera” e moderato dall’avvocato Paolo Pirani. Al centro dell’iniziativa di alto livello un’approfondita riflessione sul “Codice rosso”, ovvero la legge 69 del 19 luglio 2019, a tutela delle donne e dei soggetti deboli che subiscono violenze, per atti persecutori e maltrattamenti, con un approccio multidisciplinare come lo richiede la complessità del fenomeno. Sono intervenuti il procuratore capo di Civitavecchia, dottor Alberto Liguori; il presidente della Camera penale di Civitavecchia “Attilio Bandiera”, l’avvocato Leonardo Montini Paciotta; l’esperto d’informatica forense, l’ingegnere Paolo Reale; la consigliera e tesoriera del consiglio dell’ordine degli avvocati di Civitavecchia, l’avvocata Laura Russino; il cantante del gruppo rock “Le Vibrazioni” Francesco Sarcina e il combattente professionista di arti marziali miste Alessio Di Chirico. La sera al teatro comunale “Rossella Falk”, alle 21,30, spazio allo spettacolo di beneficenza, a ingresso con offerta libera, “Le donne non piangono, le donne creano” curato dall’Aps Kyanos, in collaborazione con le associazioni sportive, teatrali, musicali e culturali tarquiniesi. Il ricavato della rappresentazione sarà devoluto alle attività del centro antiviolenza “Penelope”. Inoltre fino al 30 novembre, nella galleria del Salone delle Feste di palazzo Bruschi Falgari è visitabile la mostra che riprende il titolo dell’iniziativa “#maipiùsilenzio” con gli elaborati realizzati dalle scuole di ogni ordine e grado di Tarquinia. L’esposizione sarà visitabile negli orari di apertura della biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”: dal lunedì al venerdì, dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 18.

