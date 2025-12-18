Reati in calo ma crescono i furti in abitazione mentre continuano a preoccupare i reati di genere. È in sintesi quanto emerge dal “bilancio sociale” della Prefettura di Viterbo presentato dal prefetto Pomponio ieri in occasione della cerimonia istituzionale per lo scambio degli auguri di Natale e fine anno, .

Nel corso dell’anno la Prefettura ha svolto un costante ruolo di raccordo tra lo Stato e il territorio, promuovendo il dialogo con le autonomie locali, le istituzioni, le associazioni e gli enti del terzo settore.

Sicurezza pubblica

Nel corso dell’anno, la Prefettura ha coordinato le politiche di sicurezza sul territorio provinciale, con particolare attenzione agli obiettivi sensibili, alle persone esposte a rischio e alla pianificazione dei servizi durante eventi e manifestazioni di rilievo. L’analisi costante dei dati ha permesso di concentrare le pattuglie nelle aree più critiche, integrando efficacemente le forze di polizia con le polizie locali. I risultati parlano chiaro: a livello provinciale si è registrata una riduzione complessiva dei delitti dell’8% rispetto al triennio precedente, con un calo dei reati contro la persona, come lesioni dolose, minacce e percosse, mentre le violenze sessuali e gli omicidi dolosi sono rimasti stabili. Anche i reati contro il patrimonio hanno mostrato un trend positivo, con diminuzioni significative di borseggi, furti negli esercizi commerciali e su auto in sosta. Unica eccezione rappresentano i furti in abitazione, cresciuti del 3,66%, che perciò sono oggetto di continuo monitoraggio al fine di affinare le strategie di contrasto e prevenzione.

Con specifico riferimento al Capoluogo, si registra un lieve aumento dei reati contro il patrimonio (2,6%). I furti, in particolare, aumentano del 2,3% rispetto al 2024, con particolare incidenza per quelli in abitazione. D’altra parte, dal monitoraggio effettuato nelle frazioni in cui la percezione dell’insicurezza appare più evidente (San Martino, Bagnaia e Grotte Santo Stefano) è emerso che sono cresciuti soltanto i furti tentati, mentre sono diminuiti quelli consumati, segnale di una maggiore tempestività degli interventi delle forze dell’ordine.

Stupefacenti

Per quanto riguarda il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti, nei primi undici mesi del 2025 è stata registrata una generale diminuzione delle denunce.

Codice Rosso

Il fenomeno del Codice Rosso ha assunto negli ultimi anni una rilevanza crescente, riflettendo la più ampia emergenza nazionale legata al contrasto della violenza di genere. Nella provincia di Viterbo le segnalazioni per reati di genere rappresentano un numero abbastanza significativo, per un totale di 211 casi per i primi undici mesi del 2025. In relazione ad essi, le forze dell’ordine hanno attivato 63 vigilanze generiche radiocollegate, oggetto di un mensile monitoraggio e rivalutazione.

Contrasto alle infiltrazioni mafiose

La Prefettura ha rafforzato in modo significativo l’azione di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nel tessuto socioeconomico provinciale, attenzionando in modo particolare i settori più esposti, quali turismo, agroalimentare, trasporto merci, distribuzione di carburanti e commercio di autovetture. Nel 2025 sono state rilasciate 1.904 informazioni antimafia e 2.309 comunicazioni antimafia, con un incremento complessivo superiore al 60% rispetto agli anni precedenti. Il Gruppo interforze antimafia si è riunito più volte per l’esame delle posizioni caratterizzate da profili di criticità: nel corso del 2025 è stato adottato 1 provvedimento interdittivo antimafia e 2 provvedimenti di prevenzione collaborativa. Inoltre, nell’ultimo trimestre del 2025 la Prefettura ha inoltre avviato 2 verifiche su opere infrastrutturali connesse al Pnrr, coordinate dalla Dia .

Coordinamento istituzionale e protezione civile

La Prefettura ha mantenuto un rapporto costante con i Comuni, vigilando sul corretto funzionamento degli organi locali e garantendo la regolarità dell’azione amministrativa. Particolare attenzione è stata dedicata ai servizi demografici e alle ispezioni anagrafiche ed elettorali. Durante le manifestazioni locali, come la festa di Santa Rosa e i Carnevali di Civita Castellana e Ronciglione, la Commissione Provinciale di Vigilanza ha assicurato un’efficace cornice di sicurezza. La protezione civile ha avuto un ruolo centrale nella prevenzione e nella gestione delle emergenze, tra cui l’incendio alla Facoltà di Scienze Agrarie, interventi sulla SS 675, il disinnesco di un ordigno all’Aeroporto militare Tommaso Fabbri e le operazioni di ricerca di persone scomparse. Il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse è stato aggiornato, e sono stati definiti nuovi piani di emergenza, con particolare attenzione alla sicurezza stradale, alle gallerie ferroviarie e agli impianti a rischio incidente rilevante.

Accoglienza migranti

Sul fronte dell’accoglienza, la Prefettura ha garantito un sistema diffuso su tutto il territorio provinciale, con 860 posti disponibili in 32 strutture e 808 persone effettivamente ospitate. Nel corso dell’anno si sono registrati circa 500 arrivi complessivi, mentre 530 stranieri hanno cessato di usufruire delle misure, con 188 riconoscimenti dello status di rifugiato. Gli obiettivi per il 2026 prevedono percorsi di integrazione legati all’occupazione, alla ricerca di alloggi dignitosi e alla tutela delle fragilità psicologiche.

