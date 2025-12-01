S. MARINELLA - Il gruppo civico moderati per S. Marinella e S. Severa, rappresentato in amministrazione da Gino Vinaccia, Alessio Manuelli e Alessio Rosa, si è riunito nei giorni scorsi per una prima valutazione degli eventi che hanno originato la chiusura anticipata della legislatura. «E' convinzione di tutti che l'arrivo del commissario prefettizio avrà riflessi inevitabili sulla vita sociale ed economica della nostra città – dice Vinaccia - il rischio è quello di ritardi nella realizzazione delle opere pubbliche di grande impatto, delle iniziative culturali e di quelle sociali. Il commissario è un tecnico e sebbene possa essere disponibile all'ascolto, il suo mandato è limitato. Ci troviamo in una fase molto delicata per la nostra città e per questo terremo alta l'attenzione, seguendo da vicino ogni iniziativa che ci ha visti promotori e sostenitori. I Moderati per Santa Marinella e Santa Severa hanno rappresentato una forza nuova all'interno del panorama politico locale, posizionandosi come interlocutore sulle grandi questioni con l'obiettivo di trovare soluzioni concrete e non è mai venuto meno ad una libertà di pensiero e di critica. Anche quando si sono rese necessarie ulteriori riflessioni, il gruppo non ha mai mancato di lealtà verso la città e gli elettori, adoperandosi per considerare soluzioni diverse e alternative. Il gruppo ha fatto sentire il proprio peso nel dibattito e nelle dinamiche amministrative, lavorando per la stabilità e la realizzazione di molti progetti, mantenendo costante il dialogo con le forze moderate del territorio. La nostra attività si è concentrata sull'essere un punto di riferimento per una visione del territorio che mirasse al suo rilancio e al suo sviluppo. L'assessore e i consiglieri di riferimento, si sono distinti per l'impegno nell’assolvere ai propri incarichi perseguendo gli obiettivi di progetti chiave con dedizione e passione, rilancio della vita culturale e del turismo, della sicurezza sanitaria e del decoro di luoghi finora trascurati o non valorizzati, soluzione delle quotidiane difficoltà degli studenti, progetti chiave volti a valorizzare il patrimonio cittadino e a rilanciare la città. Abbiamo trasformato spazi urbani in nuovi poli culturali, come la Casina Trincia, che ha ospitato eventi, convegni e iniziative culturali, affiancando e potenziando il lavoro della biblioteca. Abbiamo curato la programmazione di cartelloni estivi ed invernali ricchi e di ampio respiro, con eventi di alta qualità come il Santa Marinella Jazz e Blues Festival, concerti di musica classica e moderna, la Comedy Night e progetti come Cinemadamare, mirando a diversificare l'offerta culturale. Organizzando tavoli sul turismo e confrontandoci con gli operatori locali, abbiamo lavorato con l'obiettivo di rilanciare e destagionalizzare il settore turistico ed economico di Santa Marinella. A tal fine è stato riorganizzato il Punto di Informazioni Turistiche e avviato l'Archeobus, promuovendo il potenziale turistico della nostra città. Ci siamo adoperati perché si avviasse la realizzazione dell’Ospedale di Prossimità, opera pubblica di evidente, importante utilità. Ancora in campo sanitario, il progetto per fare di Santa Marinella una Città Cardioprotetta è stato uno degli impegni prioritari del nostro gruppo perseguendo il programma elettorale. Nell'ambito della dialettica interna alla stessa maggioranza, abbiamo manifestato le nostre riserve sulla questione del project per la riqualificazione della storica Passeggiata al Mare, ritenendo che l’amministrazione dovesse elaborare una soluzione alternativa a quella che prevede la gestione del complesso da parte di un privato per 18 anni”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA