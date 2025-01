CIVITAVECCHIA – Non si fermano le truffe agli anziani, nonostante l’incremento di controlli che ha portato a un ridimensionamento notevole del fenomeno. I malviventi tuttavia non rinunciano al colpo e di tanto in tanto ne mettono a segno uno, prendendo di mira sempre le persone fragili. Le vittime preferite sono gli anziani, ai quali i truffatori si rivolgono come sempre attraverso una telefonata in cui viene raccontato di un nipote in difficoltà e necessitante di soldi. Una volta conquistata la fiducia delle vittime, entra in scena il complice, colui che di volta in volta viene incaricato di prelevare il denaro dalle abitazioni. La stessa cosa è accaduta ieri in una villetta sulla Braccianese Claudia: con uno stratagemma i truffatori sono riusciti a portare via circa seicento euro. Sul posto la Polizia e i Carabinieri.