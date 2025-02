SANTA MARINELLA – Paura ieri sera, attorno alle 23, a Santa Marinella. I Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti infatti per un incendio a Santa Marinella. A bruciare era parte di una villetta in via Torino. Gli uomini della Bonifazi si sono portati sul posto con l'equipaggio della 17A, l' autobotte AB17 e in ausilio dei colleghi di Cerveteri con la 26A. Per cause in corso di accertamento il patio di una villetta ha preso fuoco e le fiamme sono riuscite ad entrare nel salone della casa. Il rapido intervento dei Vigili del fuoco ha evitato il coinvolgimento dell'intera struttura. Gli occupati, una famiglia di quattro persone, all'arrivo dei pompieri era già fuori casa. Gli uomini della Bonifazi hanno provveduto a bonificare e mettere in sicurezza l'area. Sul posto anche Polizia e Carabinieri.