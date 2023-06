Si è concluso con successo nei giorni scorsi, il primo Villaggio equestre della Federazione italiana sport equestri, in collaborazione con il Comune di Viterbo. Una prima edizione molto soddisfacente contraddistinta dalla volontà degli stessi organizzatori di riproporre l'iniziativa il prossimo anno, con l'intento di coinvolgere tutti i ragazzi che quest'anno non hanno potuto prendere parte all'evento.

Oltre 350 i ragazzi che, in questa occasione, hanno avuto il primo contatto con il mondo equestre. «Vedere una così grande partecipazione alla prima edizione di un evento è già un bel segnale – ha sottolineato la sindaca Chiara Frontini -. C'era davvero tanta gente al Villaggio equestre e soprattutto ho notato un grande interesse da parte dei presenti, di tutti i presenti, non solo tra gli appassionati e amanti di un nobile animale come il cavallo, ma anche tra chi ha deciso di dedicare un momento della propria giornata immerso nella natura e lontano dal caos cittadino. Per questa manifestazione, che sicuramente riproporremo il prossimo anno, voglio ringraziare i consiglieri comunali Francesco Buzzi, delegato al benessere animale e Francesca Pietrangeli, delegata alle nuove generazioni, per l'impegno e la dedizione dimostrati al fine di coordinare in modo ottimale l'evento, la FISE Lazio, l'Università degli Studi della Tuscia, tutti i gruppi e le associazioni territoriali che hanno collaborato e tutte le persone che hanno animato l'evento anche solo con la loro presenza».

«Una manifestazione piuttosto complessa nella sua organizzazione – hanno spiegato i consiglieri comunali - con un ricco programma proposto dai promotori -. Un evento che ha coinvolto diversi ambiti e settori all'interno del Comune: partendo dallo sport e dal benessere animale passando per le politiche sociali e lo sviluppo economico».

«È fondamentale che i giovani abbiano contatti con la natura – sottolinea il delegato Buzzi, che ha seguito da vicino anche il coordinamento dei gruppi estivi parrocchiali -. Anche per questo motivo abbiamo voluto inserire appuntamenti con diversi relatori della Asl veterinaria e dell'Università degli Studi della Tuscia. Ci tengo a ricordare l'incontro del professor Nicola Lacetera, che nel suo intervento si è soffermato sul tema del benessere animale e sugli allevamenti, focalizzando l'attenzione su come valutare la condizione del cavallo osservando i comportamenti, lo stato di nutrizione, le patologie, tutti quegli indicatori che denotano le condizioni dell'animale. Linee e aspetti da tenere in considerazione anche con animali da compagnia, come cani gatti, per evitare comportamenti sbagliati. A tal proposito confermo la volontà dell'amministrazione di organizzare corsi e incontri base con i cittadini, per parlare e discutere di gestione degli animali domestici, tra le mura della propria casa e non solo».

Durante la tre giorni si è parlato di pony city, mascalcia, etologia, veterinaria, sport integrati e molto altro.

«Ci tengo a ringraziare in modo particolare la Fise Lazio – aggiunge la consigliera Pietrangeli - per aver consentito la promozione dell'avvicinamento dei giovani al mondo equestre, il cavallo è un animale sensibile e contribuisce all'inclusione e al benessere di chi interagisce con lui. Ringrazio inoltre le aziende del territorio che hanno gentilmente offerto la merenda a tutti i ragazzi al parco Valle Faul, luogo che coniuga il verde con lo storico palazzo papale sullo sfondo. Tutto è stato pensato e organizzato in un'ottica green, a basso impatto ambientale. Ci auguriamo di riproporre l'evento anche il prossimo anno».