Da diversi anni nel parco di Villa Rosa è organizzato un orto che consente la realizzazione di un progetto di ortoterapia che coinvolge gli ospiti del centro socio-sanitario delle suore ospedaliere di Villa Rosa con ottimi risultati. Oggi l’ortoterapia viene definita come una terapia occupazionale rivolta a varie tipologie di persone che si basa sulla coltivazione di orti e giardini. Mettere a dimora le piante, concimare, innaffiare, raccogliere i frutti del proprio lavoro. Se tutto questo è svolto con il supporto di figure specializzate, come avviene a Villa Rosa grazie alla collaborazione dei medici, psicologi, infermieri, terapisti della riabilitazione psichiatrica, educatori professionali, tutte le altre professionalità di volta in volta necessarie, volontari e la Comunità delle suore ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù l’ortoterapia è in grado di donare numerosi benefici a chi la pratica. Proprio in questi giorni per ampliare le prospettive mescolando competenze che potranno creare stimoli e reciproche contaminazioni la direzione del centro socio-sanitario ha sottoscritto una dichiarazione di adesione alla Rete degli orti solidali amici (Rosa), costituita da Caritas e Acli Viterbo. Si tratta del primo orto-giardino terapeutico a far parte della Rete Rosa che crede nel valore sociale degli orti accessibili a tutti. L’iniziativa costituirà il punto di partenza di un percorso che consentirà di istituireun orto solidale all’interno della Struttura i cui prodotti saranno devoluti a persone in condizioni di fragilità mediante la collaborazione con associazioni di volontariato presenti sul territorio.