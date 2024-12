VIGNANELLO - Bella, sorridente e allegra. Così era Marina Fanelli, giovane donna che si è spenta a soli 36 anni dopo aver combattuto contro una terribile malattia. A Vignanello era conosciuta e benvoluta da chiunque e oggi viene ricordata con affetto per la sua dolcezza infinita.

L'intera comunità è rimasta letteralmente attonita nell'apprendere la dolorosa e tragica notizia. «Non riesco a crederci», afferma Giulio. «Sono senza parole davanti a un dolore così grande», aggiunge Rita. Via social corrono numerose le attestazioni di affetto e vicinanza alla famiglia: l’intero paese si è stretto al dolore dei parenti. La classe 1983 del Comitato festeggiamenti San Biagio e Santa Giacinta ha annunciato: «Annulleremo il nostro evento di sabato 10 febbraio, la cena di carnevale in cantina, in segno di vicinanza alla famiglia e rispetto per Marina. Qualsiasi parola detta in questo momento sarebbe inutile a lenire il dolore».

©RIPRODUZIONE RISERVATA