Una bambina è rimasta gravemente ferita in un incidente che si è verificato questa sera a Vignanello poco prima delle 19.

La ragazzina di 11 anni per cause ancora in corso d’accertamento, è stata investita da un’automobile che percorreva via dei Castagni, in zona Talano.

La piccola è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 che ne hanno disposto il trasferimento in ospedale in eliambulanza.

La bambina, originaria e residente a Vignanello, è stata quindi trasportata al Gemelli di Roma. Non si conoscono le sue condizioni di salute ma, secondo quanto si è potuto apprendere sarebbe grave.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti del caso. Importanti ai fini della ricostruzione della dinamica dell’incidente potrebbero essere le dichiarazioni dei testimoni. Pare che l’investimento sia avvenuto in un tratto di strada non è particolarmente trafficato.