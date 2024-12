LADISPOLI – Hanno preso servizio il primo luglio dopo il concorso superato e resteranno a disposizione del comando di viale Mediterraneo per almeno altri tre mesi. I sei agenti stagionali della Polizia locale continueranno ad essere impiegati per la sicurezza e i controlli relativi al codice della strada. I rinforzi sono stati un po' una boccata d’ossigeno per un organico in defaillance e che soffre maggiormente nel periodo estivo quando la popolazione raddoppia passando da 40mila ad oltre mila abitanti. Il comandante Sergio Blasi ha potuto schierare uomini e donne in divisa in pieno centro urbano soprattutto per le soste selvagge nel corso principale del viale Italia ma anche per le classiche multe. Nello stesso tempo sono aumentati anche i posti di blocco nei punti nevralgici della città e avere a disposizione più unità è servito anche per sopperire alle ferie del personale in pianta stabile. Si erano iscritti 50 partecipanti nel bando indetto dal comune di Ladispoli anche se poi i sei erano usciti fuori da una graduatoria di 17 perché in tanti non si erano presentati all’esame. L’obiettivo futuro naturalmente è quello di poter contare su maggiori contratti a tempo indeterminato anche per avere più pattuglie durante il giorno e non solo fino alle 20 quando i vigili urbani terminano il proprio servizio.

