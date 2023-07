FIUMICINO - Al via il progetto “Fiumicino sicura e pulita”. Ad annunciarlo è il sindaco Baccini, che in comunicato stampa spiega: «I primi obiettivi che questa amministrazione vuole perseguire sono la sicurezza e il decoro urbano della città. Come più volte sostenuto in campagna elettorale, e come ribadito in Consiglio comunale nel programma di indirizzo dell’attività, Fiumicino deve diventare una città bella, dove la sicurezza e la pulizia sono la norma e contribuiscono a migliorare la qualità della vita dei cittadini, nonché ad attrarre visitatori e turisti».

Dunque, «per rendere il nostro territorio un luogo virtuoso, con la stagione estiva nel pieno delle attività e con un cartellone estivo ricco di eventi abbiamo predisposto insieme alla Polizia Locale e agli Assessori competenti un piano di controlli per la sicurezza e il decoro».

Da qui il progetto “Fiumicino Sicura e pulita” che vedrà, precisa il primo cittadino, «un’azione capillare di controllo venditori ambulanti sulle spiagge; controllo ambientale fatto in modalità ‘in borghese’ per l’abbandono anomalo dei rifiuti; controllo per la sicurezza stradale nelle ore notturne e diurne attivato con pattuglie dedicate; controllo della movida nei fine settimana; controlli fonometrici per le emissioni di suoni oltre il limite consentito».

Sempre in ambito rifiuti, «che durante la stagione estiva triplicano per l’afflusso turistico, verranno effettuate verifiche costanti e rigorose delle attività di ristorazione e balneari per il rispetto delle norme e verranno aumentati cestini e contenitori per la raccolta dell’immondizia e quelli per le deiezioni animali per evitare quanto possibile l’abbandono dei rifiuti».

«Siamo convinti – conclude Baccini – che l’educazione dei cittadini passi per il rispetto dell’ambiente e in questo caso sarà importante che vi sia una collaborazione efficiente da parte di tutti. Il Comune, per la sua parte, sta mettendo in campo tutte le risorse utili a far rispettare le norme per realizzare il progetto di una città bella».