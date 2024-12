BASSANO ROMANO - Scatta l’ordinanza di divieto d’uso dell’acqua potabile a fini alimentari. «A seguito delle recenti piogge a carattere temporalesco di notevole intensità, che si sono verificate nella notte tra l’otto e il nove settembre, è stato riscontrato l’intorbidimento delle acque distribuite dall’acquedotto comunale». A darne notizia è il sindaco del paese, Emanuele Maggi. «Rilevato che l’intorbidimento delle acque è tale da non consentire l’utilizzo a scopi potabili e alimentari delle stesse - si legge nel documento - e considerata l’urgenza di provvedere in merito al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che possono minacciare l’incolumità dei cittadini», il sindaco «con ordinanza n.49/2024 ordina il divieto d’uso ai fini alimentari dell’acqua erogata dal pubblico acquedotto su tutto il territorio comunale sino a diverse indicazioni in merito».

Per far fronte ai disagi, ieri alle 19, in largo Mazzini, stata posizionata una cisterna di acqua potabile. «Per tutta la durata dell'ordinanza che ha vietato uso alimentare di acqua, sarà presente una cisterna che distribuirà acqua potabile ai cittadini che ne hanno bisogno», conclude il sindaco Maggi.

