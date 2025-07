Viaggia su un camper pieno di stupefacenti. Fermato per un controllo, è stato arrestato dai carabinieri.

A finire nei guai un ambulante. L’uomo, un 40enne proveniente da Parma, è stato fermato la scorsa settimana dai carabinieri della Stazione di Soriano nel Cimino in località Sanguetta. Nel corso del controllo, i militari hanno trovato una vasta gamma di sostanze stupefacenti, abilmente nascoste nel vano cucina del veicolo. Tra le sostanze rinvenute vi erano Mdma, cocaina, hashish, ketamina, Lsd e altri allucinogeni, oltre a un bilancino di precisione, strumenti tipicamente utilizzati per il confezionamento delle dosi. L’uomo è stato arrestato in flagranza. Il controllo si inserisce nelle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Viterbo. Sotto “osservazione” in particolare le aree di transito tra la regione Teverina e i comuni limitrofi dei Monti Cimini.