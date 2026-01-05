VITOCHIANO – Viaggia con Wallace presenta a Vitorchiano “Borghi da Raccontare”, progetto di Giuseppe Campochiaro, in un incontro dedicato alla promozione del borgo e alla valorizzazione delle sue identità culturali, sociali ed economiche.



Strutture ricettive (B&B, agriturismi, hotel), attività di ristorazione (bar, ristoranti, attività enogastronomiche), attività commerciali, produttori e artigiani locali, associazioni del territorio a scopo culturale, turistico, sociale sono invitati a partecipare all'appuntamento in programma sabato 10 gennaio presso la sala consiliare del Comune alle 16.



Vitorchiano è la prima sede del nuovo format di narrazione e comunicazione territoriale curato da Giuseppe Campochiaro, travel blogger e videomaker, ideatore di Viaggia con Wallace. Si tratta di un progetto di storytelling turistico e comunicazione territoriale che racconta borghi e realtà locali meno conosciute attraverso video, reportage e narrazioni digitali, promuovendone storia, tradizioni, cultura, paesaggio ed eccellenze enogastronomiche.



Il progetto si fonda su un racconto autentico e partecipazione dei territori e su una collaborazione attiva con enti locali, operatori economici e realtà associative, con l'obiettivo di rafforzare l'attrattività turistica e la visibilità delle comunità ospitanti.



L'incontro, a ingresso libero, rappresenta un momento di confronto e condivisione con amministrazione comunale, operatori economici e associazioni, pensato per costruire una rete locale, esplorare opportunità di collaborazione e iniziare un percorso condiviso di promozione di Vitorchiano all'interno del format " Borghi da Raccontare ".



Per l'occasione saranno illustrate tutte le modalità di partecipazione e le opportunità di visibilità per le realtà di Vitorchiano e del territorio.