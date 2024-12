LADISPOLI – Nuovi sensi di marcia, il tracciato della ciclopedonale sempre più lungo e le strade riqualificate attraverso la manutenzione ordinaria. Nuovo look per la città che diventerà più “green” in vista della prossima stagione estiva anche se resta il dilemma dei parcheggi visto che per realizzare la pista ciclabile, grazie ad un importante contributo regionale, sono stati smantellati centinaia di posti per le auto. Un grattacapo che si presenterà quando a luglio e agosto a Ladispoli arriveranno migliaia e migliaia di villeggianti. «Fatichiamo già noi residenti a trovare posto – commenta Daniela – figuriamoci quando nei prossimi mesi sulla costa si riverseranno i turisti e i vacanzieri romani. Si lasceranno le vetture sugli alberi? Questo quartiere imploderà». Intanto l’area del lungomare nord in questi giorni sta subendo delle modifiche sostanziali alla viabilità. In via Fregene ad esempio non si può svoltare in direzione mare da via Roma. Aggiustamenti in corso d’opera anche per chi si ritrova in via Santa Marinella, via Santa Severa e via Arenile di Torre Flavia. Cambiamenti per gli automobilisti anche per via della ciclabile da molti contestata in assenza di un piano B relativo ai parcheggi. Il cantiere dovrebbe proseguire anche nei giardini centrali di via Odescalchi. È all’intersezione con la rotonda che il tracciato si unirà per poi arrivare sul lungomare.

Non si è capito ancora come invece la pista si legherà al centro e alla stazione ferroviaria come previsto nel progetto originario. Tante domande alle quali il comune di Ladispoli non ha fornito ancora delle risposte.

