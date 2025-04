S. MARINELLA – La lista civica “Il Paese che Vorrei”, ha incontrato gli abitanti del rione Valdambrini, come già aveva fatto a partire dalla scorsa estate nei rioni Combattenti, Centro e a Santa Severa. «Come nelle altre occasioni – si legge in una nota - abbiamo effettuato dei sondaggi per chiedere quali siano i temi più importanti nel rione in questione. In questa occasione numerosi cittadini si sono lamentati soprattutto dei problemi connessi alla viabilità, già precaria e ora ulteriormente compromessa dai lavori in corso. Alcune delle promesse fatte dall’amministrazione non sono state mantenute, e c’è un forte scetticismo sul rispetto dell’organizzazione e della tempistica prevista. Fa quindi piacere apprendere dal recente comunicato del Partito Democratico, che i lavori saranno portati a compimento nei tempi e nei modi annunciati. Speriamo non si tratti dell’ennesima promessa non mantenuta. Per quanto ci riguarda, consideriamo di grande importanza gli incontri che stiamo portando avanti ormai da tempo, durante i quali non solo facciamo conoscere le nostre attività ma, ben più importante, raccogliamo sia in forma di sondaggio sia in via colloquiale le opinioni dei cittadini sulle problematiche più importanti della città e dei singoli rioni”.

©riproduzione riservata