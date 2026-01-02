CERVETERI – Nuove modifiche alla viabilità tra via Fontana Morella e l’Aurelia è il caos è servito. Cittadini, comitati e automobilisti puntano il dito contro il cambiamento che non farà altro che peggiorare la situazione dal punto di vista del traffico. Dopo l’ingrandimento di un supermercato, il Comune è corso ai ripari impedendo la svolta a sinistra una volta che si entra nel parcheggio. Chi esce quindi deve necessariamente allungare il tragitto verso il centro abitato ma si continuano a creare forti rallentamenti comunque anche per chi esce dall’area del centro commerciale, della farmacia e della cantina sociale. Un punto più che congestionato che scatena le ire dei residenti. «Questo incrocio di via Fontana Morella con la via Aurelia – denuncia Piero - è la dimostrazione di una poco saggia pianificazione della viabilità. Regna il caos totale. L’Anas e il sindaco di Cerveteri hanno responsabilità. Bisogna subito avvisare Polizia stradale, Carabinieri e Vigili del fuoco». I comitati di zona non le mandano a dire. «Per l'incrocio a suo tempo fui reso partecipe di un paio di incontri tra il sindaco e i funzionari Anas – commenta Enzo Musard, presidente del comitato Cerenova-Campo di Mare - , Io considero una prova di follia ceretana. Un problema annoso via via aggravato con l'incremento delle nuove attività commerciali in zona. A mio parere, il Comune ha evidenziato un'insipienza incredibile, consentendo quelle trasformazioni, senza prevedere concreti interventi sulla viabilità». Comitato di zona che per altro continua a chiedersi come sia possibile non prevedere una rotonda in quel punto. La sindaca, Elena Gubetti, aveva risposto sostenendo che la proposta venne bocciata da Anas per la presenza della caserma militare e di quella dei vigili del fuoco. Il piano B, un svincolo verso Civitavecchia, è stato annunciato solo a parole.