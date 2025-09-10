PHOTO
CIVITAVECCHIA – Cambia la circolazione in via Raffaello Sanzio. Con l’ordinanza 393 dell’8 settembre 2025 la Polizia locale istituisce il senso unico di marcia nel tratto compreso tra largo Acquaroni e via A. Fiori, con direzione Grosseto - Roma. La misura scatterà dal momento della posa della nuova segnaletica, prevista a breve. Prosegue il massiccio cambiamento messo in atto dall’amministrazione comunale iniziato con la tanto discussa rotatoria in via Benci e Gatti. Uno stravolgimento della viabilità che, ad oggi, non piace ai cittadini.
©RIPRODUZIONE RISERVATA