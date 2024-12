CIVITAVECCHIA – «Via Francesco Navone e zone limitrofe sono abbandonate». La segnalazione arriva dai residenti della zona che raccontano di «marciapiedi non percorribili per erbacce e potature siepi. Intorno ai palazzi - hanno aggiunto - ci sono campi abbandonati e pieni di rovi ed erbacce piene di serpi e ratti che entrano nei portoni. Sulla strada, sotto i portoni e dietro i palazzi, ci sono auto abbandonate, motorini modificati rumorosi, moto ed auto che sfrecciano a tutta velocità. Per concludere, nella zona alta della strada, ci sono secchioni dell'indifferenziata stabili vicino alla strada che straboccano tutti di immondizia che il vento sparge in tutto il quartiere». I residenti sperano in un intervento di pulizia e sistemazione.

