CIVITAVECCHIA – Buche che sono diventate crateri nel corso degli anni. Dei veri e propri fossi ai bordi della strada, con conseguenti problemi di sicurezza. A lanciare l’allarme sono i residenti di via Luciano Graziano, una traversa di via Guastatori del Genio, a Campo dell’Oro.

«Nessuno in questi anni – hanno spiegato – è mai intervenuto per sistemare l’area e per un rifacimento della strada, sempre più dissestata. Speriamo che l’intervento possa essere messo presto in agenda».