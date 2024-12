LADISPOLI – Cambio di programma in vista della Sagra del Carciofo in agenda dal 12 al 14 aprile prossimo. Non ci sarà sul palco Leo Gassman, come annunciato in un primo momento da Palazzo Falcone. Figlio d’arte, cantante e attore, noto al grande pubblico anche per la sua ultima performance nel film dedicato proprio a Califano, sarà sostituito da Bianca Atzei. Lo ha confermato oggi in una nota l’assessore a Turismo e Spettacolo di Ladispoli. «A seguito di improrogabili impegni televisivi Leo Gassman non potrà esibirsi a Ladispoli il prossimo 13 aprile – chiarisce Marco Porro – ma ci sarà Bianca Atzei. L’artista milanese vanta due partecipazioni al Festival di Sanremo e numerose collaborazioni con grandi artisti del panorama musicale italiano: sarà la super ospite e non vediamo l’ora di ascoltare dal vivo la sua splendida voce». La cantante si esibirà sabato sul palco di piazza Rossellini. Secondo alcune voci ci sarebbe stata una sorta di rottura tra Gassman e il Comune anche se non sono state confermate. Fatto sta che c’è stato un improvviso ripensamento e da qui il cambio di rotta. Domenica 14 aprile, il giorno conclusivo della 71° edizione della Sagra, prevista invece la comicità di Marco Marzocca. L’esibizione del comico precederà il solito spettacolo pirotecnico che chiuderà ufficialmente la tre giorni di fiera nazionale.

Da venerdì a domenica prossima intanto antipasto con “Aspettando la Sagra”. Un’altra tre giorni di festa all’insegna della cucina, delle degustazioni e del folklore per i residenti e tutti i visitatori che vorranno raggiungere la piazza principale per assaporare i prelibati ortaggi fritti o in altre versioni. L’evento è reso possibile dalla sinergia tra Comune e Pro Loco locale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA